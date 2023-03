Calciomercato, Juventus rifondata: sette colpi di cui due addii di prestigio

Calciomercato Juventus, in casa bianconera si pensa già ad una rifondazione senza precedenti: ben sette colpi previsti.

Una voglia di riconfermarsi ai vertici. La Juventus ha le idee chiare su quello che vuole fare da qui alle prossime stagioni e proprio per questo motivo, la rifondazione sarà un passo importante in ottica futura.

Come anticipato dal titolo sono in previsione ben sette i colpi da fare, di cui, appunto, due cessioni importanti. Ma iniziamo con ordine. La Juventus in caso di addio di Dusan Vlahovic ancora molto desiderato in Premier League, avrebbe la sua alternativa low cost e di prestigio, oltre che di anche giovane età, si tratterebbe del bomber ex Sassuolo, ora al West Ham, Scamacca.

Calciomercato Juventus, out Tek e Vlahovic: in Scamacca, Vicario e non solo

Desta sempre grande attenzione la situazione relativa proprio a Scamacca, l’ex bomber del Sassuolo potrebbe ritornare in Serie A per giocarsi un posto importante e rilanciarsi ad alti livelli. La Juventus potrebbe essere l’occasione ghiotta dalla quale ripartire. Sostanzialmente, il bomber azzurro, sostituirebbe il partente Vlahovic con diverso mercato proprio in Premier League e al Bayern.

Ma il cambio potrebbe esserci anche in porta. Anche il portiere polacco ha grandi estimatori in Premier League e la sua partenza potrebbe rappresentare un vantaggio economico che verrebbe reinvestito in un made in Italy totalmente di garanzia: Guglielmo Vicario. Ma oltre a questi due, sono previsti arrivi come quello di Zaniolo, Hijulmand del Lecce, Frattesi. Per le fasce, invece, i nomi caldi restano quelli di Holm a destra e Carlos Augusto a sinistra. Come sottolineato poc’anzi, tutti profili ad un costo decisamente accessibile e low cost. Staremo a vedere se i bianconeri metteranno a segno questi colpi certamente importanti. Non ci resta che attendere il verdetto.