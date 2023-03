Juventus, udienza processo plusvalenze: UFFICIALE, cambia la data

Juventus, udienza processo plusvalenze; è ufficiale. Tutti i dettagli della questione e sul cambio data.

L’avvocato della Juventus, come viene riportato anche da ‘Calciomercato.it’, ha dato, poco fa, una novità importante che conferma la citazione in giudizio della società bianconera.

Juventus, ufficiale il cambio data: udienza per il 10 maggio

Parlando, invece, di campo, i ragazzi intanto si concentrano sul campo. Le prossime settimane saranno fittissime di impegni, dal campionato si passa poi alla Coppa Italia con la sfidante più importanti di tutte: l’Inter di Simone Inzaghi che aspetterà al varco i bianconeri per “vendicarsi” della sconfitta subita in campionato. Una sfida valevole per un posto in finale e quindi per una possibile e quanto mai desiderata vittoria di una Coppa importante come la ‘Coppa Italia’. Staremo a vedere cosa succederà nella doppia sfida contro un’avversaria di prestigio come l’Inter che darà sicuramente filo da torcere. Intanto attendiamo ulteriori sviluppi non appena ci sarà il verdetto definitivo, invece, dalle faccenda extracampo.