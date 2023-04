Dalla Juventus all’Inter: lo scherzetto di Marotta è micidiale

Marotta è pronto a beffare la Juventus nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. Il dirigente vuole portare il giocatore all’Inter. Svelati tutti i dettagli.

Si prospetta un altro duello tra Juventus ed Inter, questa volta fuori dal campo. Come già successo l’estate scorsa, con i bianconeri che alla fine riuscirono a strappare Bremer ai neroazzurri, questa volta è Marotta che vuole beffare la Vecchia Signora e portare all’Inter il giovane talento. Ecco cosa sta succedendo.

Aggiornamenti di calciomercato riguardo la Juventus che è a lavoro in vista della prossima stagione. I bianconeri devono fare grande attenzione all’Inter che, nelle ultime ore, ha avuto dei contatti interlocutori per quanto riguarda un giovane talento. La notizia, che arriva dalla Spagna, rischia di compromettere la trattativa di mercato della Juventus. Già a gennaio, infatti, i bianconeri hanno fatto un tentativo per prendere il calciatore e portarlo alla Juventus. L’affare poi è saltato per varie vicissitudini con le parti che si sono promesse di riaggiornarsi questa estate. A sorpresa, però, il tentativo dell’Inter potrebbe far saltare tutto. Ecco la mossa di Marotta che è pronto a chiudere per arrivare al giovane talento.

Calciomercato Juventus: sorpasso Inter, blitz di Marotta

Diverse big del calcio europeo si stanno muovendo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Molte hanno messo nel mirino uno degli obiettivi della Juventus.

Anche l’Inter, a sorpresa, per il prossimo calciomercato, si è inserita nella corsa per prendere Ivan Fresneda del Valladolid

A soli 18 anni, Ivan Fresneda, esterno del Real Valladolid, ha una mentalità matura che gli permette di prendere decisioni molto importanti per il suo futuro. Proprio in questi giorni il terzino destro ha risposto a diverse domande sulla squadra con cui giocherà la prossima stagione. “È motivo di orgoglio per me essere accostato a grandi club, ma lo dico sempre: sono anche in una grande squadra, il Valladolid. Sono concentrato su questo club”. Continuano però ad arrivare offerte e ultima anche da parte dell’Inter oltre che della Juventus. I bianconeri seguono l’esterno dallo scorso gennaio. La concorrenza, però, è abbasta ampia: Arsenal, Newcastle, Borussia Dortmund,, Olympique de Marseille e Manchester United hanno nella propria lista Ivan Fresneda. Una situazione, questa, che farà lievitare notevolmente il prezzo del terzino. Intanto la società spagnola si fregia le mani con l’obiettivo di monetizzare il più possibile dalla cessione del calciatore che è destinato a partire nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023.