Calciomercato Juventus, Zazzaroni ‘spara’ a zero: “Presi due cadaveri”

Attacco in diretta da parte del giornalista Ivan Zazzaroni: “Presi due cadaveri”. Ecco a quali giocatori della Juventus si riferisce

La Juventus continua il percorso di risalita e dà continuità alla vittoria contro l’Inter di due settimane fa, superando di misura l’Hellas Verona.

Partita sicuramente ostica ma che la squadra di Massimiliano Allegri porta a casa con il minimo sforzo grazie alla rete di Moise Kean che si dimostra prezioso quando viene chiamato in causa. Adesso i bianconeri si trovano virtualmente al secondo posto con 59 punti, non considerando i 15 punti di penalizzazione che ancora rimangono un grosso punto interrogativo, almeno fino al 19 aprile. Intanto i bianconeri, considerando la penalizzazione, hanno scavalcato il Bologna al settimo posto e adesso hanno nel mirino l’Atalanta di Gasperini, appena 4 punti avanti. Una stagione che sembrava disastrosa e che invece ha preso la curva giusta per sterzare in maniera netta. Adesso i bianconeri devono proiettarsi sulla Coppa Italia di martedì dove ospiteranno l’Inter nell’andata della semifinale. Poi ci sarà da pensare anche ai quarti di Europa League contro lo Sporting CP. Nonostante i progressi della squadra di Allegri, non mancano i commenti negativi nei confronti di alcuni giocatori.

Juventus, l’attacco di Zazzaroni a Pogba e Di Maria

Nella serata di ieri, durante la trasmissione sportiva ‘Pressing’, in onda su Italia Uno, è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

Il giornalista si è espresso in maniera netta sulla Juventus, in particolare su Paul Pogba e Angel Di Maria, ampliando il discorso alle mosse di mercato dei bianconeri. Di seguito le parole del giornalista: “La Juventus non aveva la possibilità di spendere questa estate ma poteva lavorare solo con i giocatori a parametro zero. Allegri lavora molto sui livelli e quando gli hanno detto che c’era la possibilità di prendere giocatori di livello internazionale come Pogba, Di Maria e Paredes, ha pensato che potessero alzare il livello della squadra. Non a caso il club bianconero è quello che ha speso di più in commissioni nel 2022, perché prende parametri zero costosi.

Solo che ha preso due cadaveri. Uno è Pogba che ancora non abbiamo visto in campo in questa stagione e l’altro mezzo e mezzo è Di Maria. Ovviamente dico cadaveri in senso calcistico, con tutto il rispetto. Dopo aver speso 65 milioni di euro per Vlahovic non si poteva permettere di offrire un super contratto a Dybala per lordo a 9,2 milioni all’anno per 4 anni e mezzo.