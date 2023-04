Juventus-Inter, Coppa Italia: diretta tv in chiaro, orario e streaming gratis

Juventus-Inter, tra meno di ventiquattr’ore i bianconeri scenderanno in campo nella semifinale d’andata con i nerazzurri.

Mancano meno di ventiquattr’ore alla semifinale d’andata di Coppa Italia. Il primo round tra Juventus e Inter, una sorta di riedizione della finale dello scorso anno, va in scena all’Allianz Stadium. Per i bianconeri sarà importante partire con il piede giusto, considerando che il ritorno dovranno giocarlo a San Siro. La vincente della doppia sfida affronterà una tra Fiorentina e Cremonese nella finalissima dello stadio Olimpico.

Massimiliano Allegri punta tantissimo sulle coppe. In casa Juventus si avverte il bisogno di tornare a vincere un titolo dopo un’annata in cui la bacheca non ha visto new entry e questo l’allenatore livornese lo sa molto bene. Vincere significherebbe meritarsi la riconferma, che fino a qualche mese fa sembrava lontana. A due mesi dalla fine della stagione la sua Juventus è in corsa su tutti e tre i fronti. Oltre alla Coppa Italia, i bianconeri sono impegnati anche in Europa League: nella prossima settimana se la vedranno con i portoghesi dello Sporting nell’andata dei quarti di finale. In attesa di capire se la penalizzazione verrà tolta o meno, la Signora non può concedersi pause neppure in campionato, dove grazie ad un filotto di vittorie si riportata a ridosso del quarto posto.

Juventus-Inter, bianconeri in chiaro su Canale 5

Tornando alla Coppa Italia, la Juventus nei due turni precedenti ha eliminato Monza e Lazio, con i risultati di 2-1 e 1-0, mentre l’Inter si è imposta ai tempi supplementari con il Parma e successivamente sull’Atalanta.

L’ultimo precedente nella coppa nazionale è proprio quello del maggio 2022, quando le due storiche rivali si contesero il trofeo nella finale dell’Olimpico. Ma dove si potrà seguire in tv la partita dei bianconeri? La Coppa Italia, ricordiamolo, è un’esclusiva di Mediaset. Il match tra Juventus e Inter, in programma alle 21, sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. La diretta streaming gratuita è invece prevista su Mediaset Infinity: basta registrarsi e accedere. La telecronaca del match è affidata a Massimo Callegari, affiancato da Massimo Paganin in cabina di commento.