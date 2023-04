Incapacità di far fronte agli impegni: pugno duro FIFA, niente Mondiali!

I mondiali di calcio sono l’occasione giusta per tanti club, Juventus compresa, per andare a caccia di nuovi rinforzi per le stagioni che verranno.

Nei giorni scorsi si è parlato molto della decisione che è stata presa da parte della Fifa riguardo i mondiali under 20. Una vetrina importante per i campioni del domani, con i club sempre molto interessati alle loro prodezze e pronti a delle aste milionarie.

Il torneo si sarebbe dovuto giocare in Indonesia, ma la Fifa si è vista costretta ad annullare il sorteggio che avrebbe composto i gironi, fissato per lo scorso 31 marzo. Tutto questo per gli attriti tra Israele e i padroni di casa dell’Indonesia, che con gli israeliani non ha rapporti diplomatici formali, appoggiando la causa palestinese. Altra sede da decidere.

La Fifa toglie i mondiali under 17 al Perù

Nel frattempo, dopo le vicende del mondiale under 20 che si sono registrate nelle scorse settimane, è stata presa un’altra decisione importante da parte della Fifa su un torneo sul quale si poseranno gli occhi di tanti osservatori dei top club sparsi in giro per il mondo.

🚨[ADELANTO] La FIFA decidió quitarle la candidatura a Perú del Mundial Sub 17, que se disputa el 10/11 al 2/12.

*️⃣La decisión está basada en que el país no tiene la capacidad para cumplir con compromisos y obras de infraestructura. — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 3, 2023

La Fifa infatti ha deciso di togliere l’affidamento dei mondiali under 17 al Perù. La rassegna andrà in scena dal prossimo 10 novembre al 2 dicembre e vedrà scendere in campo i migliori talenti del pianeta. La decisione si basa sul fatto che il paese sudamericano non ha la capacità di far fronte agli impegni e alle opere infrastrutturali. Rimane adesso da capire quale sarà la nazione che si prenderà carico dell’organizzazione di questi mondiali, se ne saprà di più nelle prossime settimane.