Calciomercato Juventus, 30 milioni per de Paul: adesso si chiude

30 milioni sul piatto per Rodrigo De Paul. La big di Premier League è pronta a chiudere per l’argentino e beffare la Juventus

L’Atletico Madrid si prepara a una vera e propria rivoluzione dopo una stagione che si sta rivelando piuttosto deludente, sia in Europa che in Liga.

Tra i possibili partenti c’è sicuramente Renan Lodi che rientrerà da prestito al Nottingham Forest e con ogni probabilità sarà sacrificato per monetizzare. Un altro big che è pronto a lasciare l’Atletico a fine stagione è Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino ha vissuto un finale di 2022 magico con la vittoria del Mondiale con l’Argentina ma lo stesso non si può dire del suo cammino col club. In questa stagione sta trovando poco spazio e il ‘Cholo’ Simeone non lo considera centrale nel suo progetto tecnico. Già a gennaio si parlava di un possibile trasferimento ma alla fine l’ex Udinese ha preferito chiudere la stagione in Spagna. A fine stagione, però, la situazione potrebbe cambiare e già nelle prossime settimane potrebbe delinearsi il suo futuro.

Juventus, beffa per De Paul: vicino l’accordo col Tottenham, 30 milioni sul piatto

De Paul ha diverse richieste in Italia, in particolare da parte della Juventus che lo segue già dai tempi dell’Udinese.

Secondo alcune indiscrezioni riferite dal ‘Telegraph’, però, anche il Tottenham sarebbe sulle tracce del centrocampista argentino che potrebbe essere tentato di accettare la destinazione in Premier League. Gli ‘Spurs’ sarebbero pronti a investire una cifra vicina ai 30 milioni di euro nella prossima sessione estiva di calciomercato per battere la concorrenza. Molto, però, dipenderà anche dalla scelta sul nuovo tecnico del club londinese. De Paul sarebbe addirittura pronto a firmare col Tottenham. Il patron Daniel Levy vuole accelerare i tempo per la scelta del nuovo manager e solo successivamente si dedicherà all’assalto di Rodrigo De Paul che è uno dei nomi in cima alla lista per rinforzare il centrocampo. I club di Serie A non mollano la presa e rimangono vigili per monitorare le mosse del Tottenham. L’Inter è una delle principali candidate ma la Juventus sembra avanti, quantomeno tra i club italiani. Gli ‘Spurs’, però, rimangono in vantaggio e vantano un potere economico certamente superiore.