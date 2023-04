Allegri all’Inter: Juventus avvisata, Marotta ha detto sì

Calciomercato Juventus, adesso la situazione potrebbe diventare paradossale. Mister Allegri all’Inter? Marotta ha già dato il verdetto.

Situazione che potrebbe stravolgere, clamorosamente, le aspettative. Nel dopo Inzaghi, si legge dal quotidiano ‘Tuttosport’, ci sarebbe anche il nome di Massimiliano Allegri. Situazione certamente inaspettata che avrebbe già benestare dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta.

Allegri all’Inter per il dopo Inzaghi? Per Marotta sarebbe opzione più che gradita. Infatti, oltre al nome di Simeone e quello di Mourinho, anche il tecnico toscano della Juventus sarebbe finito nel mirino della squadra milanese. Una suggestione che, in caso di cambio panchina a Torino, potrebbe diventare solida realtà.

Calciomercato Juventus, l’Inter vuole Allegri come sostituto di Inzaghi

Una suggestione che ha del paradossale pensata adesso ma non è, certo, una novità. Già in passato, infatti, l’Inter aveva messo gli occhi su mister Massimiliano Allegri e adesso potrebbe nuovamente tornare in auge il profilo del toscano. Certamente i numeri parlano chiaro, Allegri è un vincente e l’Inter lo sonda proprio perché vuole riportare il club milanese ai vertici.

Marotta, che già alla Juventus ebbe gran parte decisionale nella scelta di Allegri, potrebbe ritornare, proprio, a stretto contatto con lui ma da sponde opposte. Suggestione che, per il momento, rimane tale ma che, certamente, farà parlare molto nei prossimi mesi. Da capire, invece, quale sarà il destino di Antonio Conte, esonerato dal Tottenham e libero di scegliersi una nuova realtà calcistica probabilmente in Serie A. Un valzer delle panchine che potrebbe avere proprio come primo nome quello più inaspettato. Non ci resta che attendere il verdetto nei prossimi mesi.