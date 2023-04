Calciomercato Juventus: Liverpool beffato, è il regalo per la Champions

Dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato Juventus. Accordo a sorpresa per il giocatore, svelato il futuro del campione.

Uno dei reparti che la Juventus andrà a rinforzare la prossima stagione sarà sicuramente quello offensivo. Bisognerà capire se andrà a buon fine la trattativa per il rinnovo di Angel Di Maria e il riscatto di Milik. Ecco perché la società si sta muovendo, parallelamente, per individuare gli eventuali sostituti dei due attaccanti. Un nome a sorpresa rimbalza dall’Inghilterra, è lui il regalo in caso di qualificazione alla Champions.

Vecchio pallino di Allegri, il calciatore di proprietà del Liverpool potrebbe finalmente arrivare alla Juventus nel prossimo calciomercato. Emergono nuove indiscrezioni riguardo il suo futuro. Attualmente i Reds non sono in una buona posizione in classifica e difficilmente si qualificheranno alla prossima Champions League. Ecco perché la società sarà costretta a mettere in vendita diversi giocatori. Molti di questi potrebbero arrivare in Serie A.

La Juventus è in attesa di capire se riuscirà ad ottenere o meno i quindici punti in classifica, tolti dalla Procura Federale a causa delle plusvalenze. Ecco perché il mese di aprile sarà fondamentale per il futuro dei bianconeri, che hanno necessità di qualificarsi alla prossima Champions League. Intanto la dirigenza ha già pronto un regalo per Allegri, nel caso arrivasse la qualificazione in Champions attraverso il campionato o l’Europa League. Ecco l’obiettivo numero uno per l’attacco, arriva direttamente da Liverpool.

Ultime calciomercato Juventus: svolta in attacco, grande colpo da Liverpool

Allegri è pronto a pizzare il colpo da Liverpool, con l’arrivo dell’attaccante Firmino. Il giocatore andrà via la prossima estate a parametro zero. La concorrenza, però, non manca: sul brasiliano non c’è solo la Juventus ma anche un’altra big italiana.

Come riportato da Football Insider, su Roberto Firmino c’è anche la Roma. Mourinho apprezza molto il brasiliano che potrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato dei giallorossi. Il calciatore andrà via a parametro zero dalla Liverpool e, come già successo con Dybala, la Roma è pronta ad entrare in scena per beffare le concorrenti e arrivare al giocatore che andrebbe a prendere il posto di Abraham che potrebbe tornare al Chelsea. Un intrigo di mercato che rischia di lasciare a bocca asciutta la Juventus che da tempo aveva messo nel mirino per il prossimo calciomercato estivo 2023 Firmino. I bianconeri restano in corsa per il calciatore, a maggior ragione se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League. In quel caso, infatti, la Vecchia Signora avrebbe maggiori possibilità economiche per proporre a Firmino un accordo a lungo termine.