Calciomercato Juventus, esplosa la Hojlund-mania: blitz allo stadio

L’enfant prodige adesso fa impazzire, letteralmente, tutti. Il classe 2003 potrebbe essere il profilo ideale: i dettagli dell’operazione.

C’è un nome, su tutti, che sembra convincere le big di Serie A e non solo. Si tratterebbe del giovanissimo danese Hojlund classe 2003 scoperta dell’Atalanta. Il calciatore scandinavo sta già, letteralmente, facendo gola ai grandi club del campionato italiano e adesso l’Atalanta potrebbe prepararsi già al cosiddetto ‘saccheggio’ delle big in estate.

Stando all’indiscrezione di ’90min’, Juventus e Napoli sarebbero i due club che in questo momento si starebbero contendendo il giocatore. Il talento dell’Atalanta potrebbe essere oggetto di desideri per i due club ai vertici che si regalerebbero un profilo dall’assoluta qualità e in piena ascesa.

Derby dalla Serie A: Juventus e Napoli su Hojlund

Certamente, in caso di addio di Vlahovic, la Juventus avrebbe come prima alternativa proprio il talento della Dea. Giocatore cruciale in questa stagione della squadra di Gasperini e autentico upgrade internazionale che fanno del giovanissimo già l’enfant prodige più desiderato d’Italia.

Ma occhio anche al Napoli, la squadra di Spalletti è il club che potrebbe, ormai, vincere lo scudetto e come regalo potrebbe arrivare al giovane danese, soprattutto, se come sembra, verrà ceduto a cifre astronomiche il bomber Osimhen, attualmente capocannoniere del campionato italiano. Ora la Juventus è avvisata, la corte al giovanissimo prodigio sarà importante. ll Napoli è certamente il club con maggiore possibilità economica e non si lascerà scappare questa ghiotta opportunità. Staremo a vedere quale dei due club avrà la meglio nell’operazione.