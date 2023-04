Retrocessione Juventus: Allegri ha ragione, il regolamento parla chiaro

Nella conferenza di ieri, Allegri ha parlato di una questione relativa alla squadra next gen e dall’impossibilità della retrocessione: i dettagli.

Juventus, ieri nella conferenza stampa mister Massimiliano Allegri ha parlato della questione relativa proprio alla next gen dove stanno giocando anche giocatori già più volte visti in prima squadra, come Iling.

Nel corso della conferenza stampa pre Lazio-Juventus, mister Massimiliano Allegri ha parlato della squadra next gen, ricca di campioni e possibili enfant prodige che milita attualmente in serie C. Ma l’allenatore, proprio parlando della squadra dei giovani ha così sentenziato: “La Next Gen è l’unica squadra che può retrocedere, ma non può partecipare al campionato di Serie D”.

Juventus, la Next Gen in Serie D? Svelati i dettagli da regolamento

Come sottolineano, infatti, da ‘lacasadic.com’, Allegri ha ragione su quello che ha detto da regolamento? Così viene detto proprio da regolamento: “In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato di Serie D, la società di riferimento non potrà iscriversi al Campionato dilettantistico e potrà accedere con la Seconda squadra al Campionato di Serie C successivo, una volta che siano state soddisfatte le richieste delle nuove Seconde squadre”.