Calciomercato Juventus, offerta Mondiale travolgente: il suo futuro si tinge di Reds

Calciomercato Juventus, i top club inglesi all’assalto del centrocampista che può ricoprire più ruoli. Bianconeri alla finestra.

Gli sono bastati pochi mesi per conquistare i nuovi tifosi, rimasti scettici alla notizia del suo arrivo. Nonostante fosse alla prima esperienza nel calcio inglese, è riuscito in neanche mezza stagione a trasferire al gruppo le sue idee, ad imporre la sua filosofia di gioco, migliorando il lavoro svolto dal suo predecessore. E senza temerne la pesante eredità.

Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, è oggi uno degli allenatori che suscita maggiore interesse in Premier League, sicuramente uno di quelli più in vista. Secondo radio mercato sono diversi i top club che stanno monitorando con interesse il lavoro che l’ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar Donetsk sta portando avanti con i Seagulls. Subentrato lo scorso autunno a Graham Potter, che aveva fatto sì che il Brighton diventasse un frequentatore assiduo della parte sinistra della classifica del massimo campionato inglese, De Zerbi sta facendo addirittura meglio. E in questo appassionante finale di stagione tenterà di ottenere una storica qualificazione alle coppe europee.

Calciomercato Juventus, suggestione Liverpool per Mac Allister

Tra giocatori che sotto la sua guida sembrano essere saliti ulteriormente di livello c’è anche l’argentino Alexis Mac Allister. Il centrocampista 24enne, protagonista della cavalcata della sua nazionale in Qatar, ha già fatto registrare 10 gol e due assist tra le varie competizioni. Ed è destinato a diventare uno degli uomini mercato della prossima sessione.

Il suo contratto scade nel 2025 ma in estate potrebbero arrivare offerte importanti, che il Brighton prenderà quasi certamente in considerazione. Lo scorso gennaio, subito dopo il Mondiale, si era parlato anche di un possibile futuro in Italia, alla Juventus. Ma i bianconeri dovranno battere la concorrenza di club come Manchester United, Liverpool e Chelsea, pronti a fare follie per convincere Mac Allister a lasciare il sud dell’Inghilterra. Secondo “Football Insider” sono i Reds, al momento, la destinazione più probabile.