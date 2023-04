Sfreccia in pole position, addio Juventus: si veste di giallorosso

Calciomercato Juventus, il sorpasso è servito: si veste di giallorosso per la prossima stagione. Ecco quello che è successo nelle ultime ore

Uno dei colpi che la Juventus aveva progettato per la prossima stagione potrebbe rimanere solamente un progetto. E niente di più. Sì, perché dalla Turchia, si parla di una fase avanzata nella trattativa.

Il portale webaslan.com infatti svela come il Galatasaray, che non ha nessun problema economico e che ha in squadra sicuramente elementi importanti che possono fare la differenza, avrebbe messo la freccia per il terzino sinistro del Benfica, Grimaldo, che anche i bianconeri hanno trattato e messo sotto la lente d’ingrandimento. Un giocatore, quello spagnolo, che va in scadenza di contratto alla fine della stagione e che ha deciso di non rinnovare il proprio accordo con il lusitani, nonostante il presidente Rui Costa, vecchia conoscenza del calcio italiano, gli abbia offerto uno dei più importanti prolungamenti contrattuali della storia del club.

Calciomercato Juventus, addio a Grimaldo

Insomma, addio a Grimaldo per la Juve. E non solo i bianconeri sono rimasti bruciati dall’opera del turchi, ma anche la Roma e l’Inter in Italia dovranno guardare verso altri lidi per i propri obiettivi.

Sì, il fatto che fosse in scadenza aveva fatto attirare su di lui le attenzioni di molti club che però sono stati bruciati dalla voglia del Galatasaray di chiudere l’operazione. Parliamo con questa certezza perché dalla Turchia si parla davvero di una trattativa che sembra essere agli sgoccioli. Anche se, fin quando non ci sarà la firma, le cose potrebbero cambiare. Ma difficilmente in questo caso sarà così.