Zidane nuovo allenatore della Juventus: calano il pokerissimo

Zidane nuovo allenatore della Juventus, il tecnico francese non vede l’ora di tornare ad allenare: è lui il maggiore indiziato.

Dopo i rumorosi esoneri di Antonio Conte e Julian Nagelsmann, licenziati rispettivamente da Tottenham e Bayern Monaco, si continua ad allargare la schiera di tecnici top in cerca di una squadra da allenare. E la prossima estate, da questo punto di vista, si preannuncia davvero rovente. Sì, perché sono diversi i club che potrebbero presto cambiare guida tecnica e proporre agli attuali allenatori “disoccupati” deli progetti più che mai allettanti.

Un altro che non vede l’ora di tornare in pista è Zinedine Zidane, fermo ormai da quasi due stagioni. Nell’estate 2021 decise di salutare per la seconda volta in carriera il Real Madrid, prendendosi un anno sabbatico (poi diventati due). Il sogno di “Zizou” era quello di guidare la nazionale francese ed aveva tutte le carte in regola per prendere il posto di Didier Deschamps dopo il Mondiale qatariota. Ma i Bleus sono andati a un passo dal secondo titolo consecutivo, convincendo la federazione a confermare l’ex centrocampista della Juventus.

Zidane nuovo allenatore della Juventus, crolla la quota sul ritorno di “Zizou”

Sfumata quella possibilità, per Zidane potrebbero schiudersi le porte di un club importante. Secondo i bookmaker nel suo futuro c’è proprio la sua ex squadra, la Juventus.

Non è ancora sicura, infatti, la riconferma di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Molto dipenderà dai risultati che l’allenatore di Livorno riuscirà a portare a casa in questo scoppiettante finale di stagione, con la Signora ancora in lotta su tre fronti: campionato, Coppa Italia ed Europa League. Ogni decisione su Allegri è dunque rinviata al prossimo giugno. E nel caso in cui la società decidesse di troncare il rapporto con il tecnico toscano, in pole per sostituirlo ci sarebbe “Zizou”. Lo confermano anche le quote degli allibratori di Snai: il ritorno di Zidane a Torino è pagato 5 volte la posta, una quota più bassa rispetto a quella di Antonio Conte (6,50) e Roberto De Zerbi (10).