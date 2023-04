Calciomercato Juventus, futuro deciso: torna “a casa”

È difficile dire adesso cosa succederà in casa Juventus nel corso delle prossime settimane, ma non cambieranno le ambizioni del club.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri sta dando il massimo in questa fase, nel tentativo di regalare delle soddisfazioni ai propri tifosi. Obiettivo primario è quello di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, che garantisce anche delle risorse economiche molto importanti.

Un traguardo che si può raggiungere in due modi. In primis riuscendo ad entrare tra le prime quattro della graduatoria. Missione che al momento sembra molto complicata per via della penalizzazione di 15 punti subiti. Ma c’è anche la possibilità di partecipare alla prossima Champions vincendo l’attuale Europa League. La Juventus ha giocato l’andata dei quarti di finale affrontando uno Sporting che rappresenta un ostacolo sicuramente molto insidioso da superare, ottenendo il successo nel primo round. In questi mesi però si parla molto anche di calciomercato e delle possibili mosse per il futuro.

Juventus, Laporte via dal City ma è pronto a tornare all’Athletic

Non è un mistero che per il futuro la società bianconera dovrà rivedere i piani in difesa. E’ vero che Gatti sta crescendo in modo esponenziale, ma Bonucci non è più giovanissimo e la Juventus deve valutare delle alternative per gli anni a venire. Un obiettivo potenziale però rischia di sfumare in modo definitivo.

“Todo Fichajes” ha rivelato infatti come il Manchester City sia pronto a lasciar partire uno dei suoi difensori centrali, vale a dire Laporte. Giocatore di grande affidabilità e di spessore internazionale. Tuttavia il futuro del calciatore potrebbe essere già deciso. Il portale spiega come per lui ci sia in cantiere un possibile ritorno all’Athletic Bilbao. La formazione basca è stata la squadra che ha lanciato Laporte nel grande calcio e lo stesso centrale non disdegnerebbe di tornare “a casa” per continuare la sua carriera.