Vlahovic lascia la Juventus: gli hanno già trovato il nuovo club

Siamo ormai nella fase cruciale della stagione per una Juventus che è chiamata a dare il massimo sui tre fronti nei quali è impegnata.

Guardare al futuro è inevitabile per una squadra che non fa mistero di voler arrivare in fondo alle competizioni ma che allo stesso tempo deve iniziare a proiettarsi già verso la prossima stagione. Fondamentale sarà accedere alla prossima edizione della Champions.

Solo in questo modo infatti si potrà contare su delle risorse economiche importanti da poter reinvestire in chiave mercato. Nel corso dei prossimi mesi infatti la dirigenza dovrà darsi da fare per trovare sul mercato quei giocatori adatti al progetto del club, che cambierà diverse pedine. Alcuni giocatori andranno via per fine contratto mentre altri potrebbero essere ceduti di fronte a delle offerte importanti. Una situazione in continua evoluzione con la Juventus che però dovrà farsi trovare pronta per approfittare di possibili occasioni.

Juventus, il Real pronto a farsi avanti per Vlahovic?

Parlando di ipotetiche cessioni, tornano a farsi avanti le voci che vorrebbero la Juventus pronta a cedere Dusan Vlahovic nel momento in cui si presenterà un club con una cifra superiore agli 80 milioni di euro. Nonostante proprio nei giorni scorsi la dirigenza abbia spiegato come il centravanti faccia parte dei progetti bianconeri del presente e del futuro.

“TodoFichajes” spiega infatti come da tempo Vlahovic sia nel mirino del Real Madrid, che lo sta seguendo con particolare attenzione. I blancos devono iniziare a pensare al futuro. Perché è vero che Benzema è ancora un bomber spietato, ma gli anni sono tanti anche per lui e il Real deve trovare il suo erede. Individuato proprio in Vlahovic. Non è da escludere dunque che nelle prossime settimane la corazzata spagnola possa farsi avanti ufficialmente per lui.