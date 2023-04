Calciomercato, poker completato: la Juventus lo riporta in Serie A

Calciomercato Juventus, ritorno in Serie A e futuro bianconero: il poker in Premier League lo spedisce da Allegri. Ecco cosa sta succedendo.

Ore molto intense e importanti quelle attualmente vissute dalla Vecchia Signora, da tempo consapevole di essere entrata in una fase molto delicata della stagione, decisiva ai fini di un felice piazzamento in Serie A, oltre che di un cammino europeo che potrebbe regalare ancora importanti soddisfazioni.

Archiviata felicemente la paura Szczesny, con la conferma della consapevolezza di avere una delle migliori coppie di portieri in Italia e non solo, in quel di Torino restano concentrati sul futuro a media e lunga gittata, pensando al calciomercato ma anche alle tante altre questioni che caratterizzeranno le prossime settimane.

Importate turning point sarà sicuramente la sentenza del 19 aprile, unitamente al proseguimento di un percorso che non poche soddisfazioni potrebbe regalare ancora a Vlahovic e compagni.

Calciomercato Juventus, addio Leicester e occasione bianconera: ecco Castagne

Come detto e come sovente sottolineato anche in passato, il momento attuale della squadra potrebbe essere decisivo anche ai fini di valutazioni da condurre a fine campionato sui possibili rinforzi da regalare ad Allegri, nel pieno rispetto di finanze non più importanti come un tempo ma garanti la possibilità di rimpolpare la compagine con approdi mirati e funzionali.

Molto passerà anche dalla capacità di saper cogliere le giuste opportunità di mercato, provenienti dal nostro campionato e non solo. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare delle diverse uscite che sembrano destinate a profilarsi dal mese di giugno in poi, diverse delle quali a costo zero.

Quest’ultime, portano dirigenza e società a calibrare attente valutazioni anche sugli esterni, alla luce del quasi certo addio di Cuadrado e la necessità di catalizzare un cambio generazionale sulle fasce. I nomi monitorati sono diversi e, tra i vari, potrebbe segnalarsi anche una vecchia conoscenza della Serie A.

Ci riferiamo al terzino ex Atalanta, Timothy Castagne, reduce dall’esperienza in Premier League ma il cui futuro sembrerebbe segnato. Secondo Football Insider, la vecchia freccia di Gasperini è infatti annoverabile tra le uscite programmate dal Leicester in estate.

A fargli compagnia anche Patson Daka, Kelechi Iheanacho, Kieran Dewsbury-Hall e Ricardo Pereira. Un ‘pokerissimo’ di uscite che tante squadre potrebbero sfruttare. Juventus compresa.