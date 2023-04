Juventus, è ufficiale, adesso, da capitano è diventata anche dirigente: tutti i dettagli dell’operazione bianconera.

Juventus, ora è ufficiale. La notizia è stata confermata anche sui canali del club bianconero.

Congratulations to @SaraGama_ITA who has officially graduated as a Sporting Director! 👏 pic.twitter.com/HXzRnDw7Ea — Juventus Women (@JuventusFCWomen) April 13, 2023

Sara Gama, capitano sia della Juventus che della nazionale italiana prende parte anche alla dirigenza della squadra femminile.

Juventus, Sara Gama in dirigenza: ufficiale

Da capitano a direttrice sportiva. La giocatrice della Juventus Women adesso prende un ruolo di prestigio anche in dirigenza. A darne la notizia, entusiasti, ci ha pensato la società bianconera sui propri canali ufficiali.

Una notizia che in un certo senso garantisce l’importanza del profilo in questione. Anche capitano della nazionale, Sara Gama, ora avrà un ulteriore responsabilità per le bianconere: ruolo importante come quello di direttrice sportiva.