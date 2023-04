Punizione immediata: l’UEFA lo esclude dall’Europa

Dopo la direzione avvenuta nei quarti di finale d’andata, adesso, l’arbitro potrebbe essere escluso dai prossimi incontri europei.

La situazione che ha visto protagonista l’arbitro di Milan-Napoli, finita con il risultato di 1 a 0 per il club rossonero, potrebbe già avere delle conseguenze.

La squadra partenopea non avrebbe, infatti, digerito con entusiasmo la direzione di gara del fischietto rumeno e, come confermano le indiscrezioni de ‘Il Mattino’, recriminerebbe alcune decisioni controverse avvenute, proprio, nello stadio di casa del Milan.

pugno duro Uefa: “Potrebbe essere fermato per il resto della stagione”

Come, infatti, confermano le indiscrezioni de ‘Il Mattino’, il mancato giallo per Leao nel primo tempo che l’ha visto protagonista di un calcio alla bandierina del calcio d’angolo, oltre al rosso per Anguissa e all’ammonizione per Kim che essendo diffidato salterà la sfida di ritorno di martedì prossimo al ‘Maradona’, potrebbe già essere cruciale per l’arbitro .

Infatti, si legge, L’Uefa avrebbe analizzato con attenzione nelle scorse ore l’arbitraggio di Kovacs, ritenendolo insufficiente per una partita di tale livello. E, pertanto, come riportato da ‘Il Mattino’, il massimo organo del calcio continentale potrebbe prendere l’ardua decisione di fermare l’arbitro per il resto della stagione, togliendo dunque dalle possibilità di disputare altre partite in campo europeo. Staremo a vedere cosa, realmente, succederà. Non ci resta che attendere il verdetto e capire cosa succederà.