Big KO, nuovo incubo: a serio rischio per la Juventus

Juventus, adesso il big della squadra avversaria rischia di non esserci contro i bianconeri: i dettagli della situazione.

Nulla è più scontato. La Juventus lo sa, pertanto, oltre all’Europa e alla Coppa Italia, anche la Serie A è importante. Ogni sfida, dunque, sarà cruciale. Da qui in avanti i bianconeri dovranno affrontare i prossimi impegni con massima concentrazione per raggiungere il migliore risultato possibile, affinché si possa solidificare ciò che, nonostante tutto, quest’anno è stato fatto.

Non è un caso che la prossima sfidante sia tutt’altro che facile, anzi, il Sassuolo ha dimostrato di essere, spesso, una spina nel fianco per le big della Serie A e nella prossima sfida i ragazzi dovranno farsi trovare pronti. La trasferta di domenica, a Sassuolo, sarà un vero e proprio test per la squadra di Allegri ma che potrebbe non avere uno dei protagonisti assoluti degli avversari: Berardi.

Problema muscolare per Berardi: a rischio la partita contro la Juventus

Come si legge, infatti, in un indiscrezione proveniente da ‘Goal Italia’, il top player del Sassuolo sarebbe a rischio contro i bianconeri. A fermarlo un problema muscolare che potrebbe non vederlo protagonista proprio nel match più importante del mese.

Tutto, ancora, da ufficializzare naturalmente ma è assai probabile che l’assenza di Berardi tra le fila del Sassuolo possa essere, presto, verificata. Certamente ciò non limiterà i neroverdi dal tentare una partita decisamente importante nel proprio stadio di casa. Una squadra solida che nell’ultima parte della stagione ha dimostrato di avere il phisique du role per ambire anche ad alti livelli. Staremo, dunque, a vedere come la squadra di Allegri affronterà questo match reduce dalla vittoria di ieri contro lo Sporting in casa.