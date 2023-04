Calciomercato Juventus, addio bianconeri. Va all’Inter con lo scambio che coinvolge anche il big di Inzaghi.

Il passaggio ai bianconeri potrebbe concretizzarsi a condizioni vantaggiose e in grado di accontentare tutte le parti in causa, a partire dagli stessi giocatori. In attesa del ritorno delle semifinali di Coppa Italia, infatti, potrebbe profilarsi un’operazione di mercato in pieno stile derby di Italia, con il doppio addio che interessa Inter e Juventus.

Entrambe le squadre, per motivi diversi, pensavano di compiere un cammino diverso e si sono fin qui distinte per un rendimento non sempre felicissimo o costante. La Juventus, dal proprio canto, si è vista detrarre quindici punti, circa i quali arriverà a inizio settimana prossima la sentenza che non poco impatto potrebbe avere in lato senso in tutta la Serie A, generando ripercussioni anche in quella lotta Champions che potrebbe ancora coinvolgere la realtà bianconera.

Calciomercato Juventus, addio a fine anno e passaggio all’Inter: Brozovic decisivo

L’Inter, invece, ha vissuto importantissime difficoltà nel corso di questo cammino, palesando una grande attenzione e rendimento in campo europeo ma al contempo distinguendosi per prestazioni ben al di sotto delle aspettative in campionato, attualmente escludenti Barella e compagni dall’accesso alla Champions League.

Questo lascia intendere come, indipendentemente dai piazzamenti finali, saranno condotti importanti cambiamenti a fine stagione, quando saranno fatte valutazioni importanti e potenzialmente rivoluzionarie, a partire da quelle legate alla posizione di Inzaghi.

In termini di calciomercato, invece, tra le tante operazioni, potrebbe profilarsi una sorta scambio con la Juventus, seppur mediato. A fine anno, infatti, i nerazzurri potrebbero affondare il colpo Paredes. L’argentino non ha fin qui convinto e non ha intessuto buoni rapporti con Allegri, come emerso anche dai fatti degli ultimi giorni.

Quasi utopistico, dunque, il suo riscatto. Un suo ritorno in Serie A figura invece come scenario possibile, alla luce dell’interesse dell’Inter, disposta a offrire Brozovic come pedina di scambio, in quanto profilo ben gradito a parigini.