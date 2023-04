Calciomercato, ha stregato la Juventus: confronto immediato e conferma ufficiale

Calciomercato Juventus, una conferma che adesso è sempre più vicina. L’ultima intervista non lascia dubbi: può arrivare.

Normale pensare che i bianconeri non si lasceranno scappare le occasioni provenienti dal mercato, in primis, proprio, dal centrocampo. Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, la squadra di Allegri starebbe sondando il terreno per arrivare ad un profilo in particolare e l’ultima conferma dell’amministratore delegato non lascia dubbi in merito.

Secondo, infatti, l’ultima intervista di Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non ci sarebbero dubbi sulla volontà dei bianconeri di seguire un profilo in particolare: la cosiddetta stella neroverde.

Juventus, Carnevali conferma: “Frattesi? Pronto per una big”

Lo stesso amministratore delegato del Sassuolo non lascia dubbi sul possibile futuro del proprio assistito. Intervenuto, infatti, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Carnevali ha così parlato della possibilità di vedere, presto, Frattesi in rosa di una big: “Sicuramente Davide è pronto per una big. E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia”.

E poi, conclude: “Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier League”. Certamente queste ultime parole sono una specie di conferma assoluta sulla possibilità che, dalla prossima stagione, Frattesi possa giocare in una grande squadra che, dunque, giocherà per trofei importanti e per l’Europa che conta. Tutti indizi che possono portare proprio alla sempre più valida candidatura bianconera, con l’ex Sassuolo e compagno di nazionale Locatelli. Ormai non ci sono dubbi in merito e nei prossimi mesi la Juventus potrebbe trovare l’offerta convincente per accontentare tutti: Sassuolo in primis. Non ci resta che attendere dunque.