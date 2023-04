Calciomercato Juventus, accordo ‘Real’: firma imminente

Svolta clamorosa di calciomercato riguardo la Juventus: arriva l’annuncio dalla Spagna, firma imminente.

Ultimissime notizie di mercato sulla Juventus. Da Madrid arrivano nuovi aggiornamenti in merito al futuro del centrocampista, che è uno di quelli presenti nella lista della nuova dirigenza. La società stava pensando a lui per rinforzare il centrocampo, che necessità di rinforzi in vista della prossima stagione. Ecco svelato il suo destino.

La Juventus è alla ricerca di talenti da aggiungere al proprio organico in vista della prossima stagione. Il nuovo progetto dei bianconeri è abbastanza chiaro, l’obiettivo è quello di puntare sui giovani under 25 ma allo stesso tempo si cercano anche profili di esperienza che possano fare da chioccia a quelli più giovani. Ecco spiegato, dunque, il rinnovo di Angel Di Maria (che sta trattando per restare anche la prossima stagione) e le voci riguardante il campione del Real Madrid, che può salutare la Spagna nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023.

Ultime calciomercato Juventus: aggiornamenti da Madrid, c’è l’annuncio sul campione

Arrivano nuove novità di calciomercato sulla Juventus che da temo era sulle tracce del giocatore di proprietà del Real Madrid. Ecco la decisione di Toni Kroos in merito al suo futuro in Liga, c’è l’annuncio che spiazza tutti.

E’ il quotidiano spagnolo Marca a rivelare le ultimissime notizie relative al futuro al Real Madrid di Toni Kroos. Il tedesco, che ha il contratto in scadenza nel 2023, non aveva ancora rinnovato. Ecco perché negli ultimi mesi il giocatore è stato accostato a numerose società, tra cui anche la Juventus che aveva inserito Kross nella lista dei giocatori da prendere a parametro zero la prossima estate. Un colpo simile a quello fatto con Angel Di Maria, che è arrivato a Torino gratis dopo l’addio a parametro zero dal Psg. Allegri pregustava già il colpo ed era pronto ad accogliere alla Juventus Kroos nel prossimo calciomercato. Nelle ultime ore, però, è arrivato l’annuncio: il tedesco è pronto a prolungare il suo contratto con il Real fino al 2024. Il calciatore è pronto a proseguire la sua carriera con la maglia dei Blancos. Niente addio anticipato, dunque, Kross ha deciso di restare al Real Madrid. La Juventus adesso dovrà guardare ad altri obiettivi per rinforzare il centrocampo e aggiungere quel pizzico d’esperienza che manca alla squadra.