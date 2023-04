Stangata Juventus, nuova penalizzazione: ecco come cambia la classifica

Per la Juventus è iniziata un’altra settimana molto importante, con i bianconeri che dopo il ko con il Napoli sono attesi da un altro duro impegno.

Si giocherà infatti la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter nella quale i bianconeri sperano di riuscire ad ottenere il pass per la finalissima. Che rimane un obiettivo molto importante così come la conquista dell’Europa League. Vincere vuol dire sempre regalare una grossa soddisfazione alla tifoseria.

La missione principale della Juventus però rimane quella di conquistare un piazzamento utile per la prossima Champions League. Che garantirebbe una vetrina importante e anche la possibilità di avere a disposizione delle somme economiche molto importanti da gestire. Molto dipenderà anche però da quel che accadrà extra campo, con la Juve alle prese con il “caso plusvalenze” ma anche con la “questione stipendi”.

Juventus, per Matera: “probabile una penalizzazione più leggera”

Uno dei massimi esperti di diritto sportivo, il professore Matera, ai microfoni di Rai2 – come si legge su calciomercato.it – ha parlato proprio della questione plusvalenze. Che è in attesa del nuovo pronunciamento della Corte di Appello Federale. Arriverà una nuova penalizzazione?

Per Matera “è improbabile che la Juve non subisca una nuova sanzione” ha sottolineato. Spiegando però nel dettaglio che non si può non tenere in considerazione il fatto che nel dispositivo di giovedì scorso del Collegio di Garanzia presso il Coni sono presenti l’accoglimento del ricorso di Nedved e la conferma della sanzione inflitta ad altri dirigenti bianconeri com Agnelli, Paratici e Cherubini. “Il fulcro a quel punto diventa l’articolo 4. La Juventus sarebbe condannata per il comportamento dei suoi dirigenti” dice ancora Matera, spiegando dunque come “è molto probabile che per la Juventus arrivi una penalizzazione più leggera“. La classifica in zona Champions, come dicevamo, al momento però è molto corta. Ogni punto potrebbe fare la differenza.