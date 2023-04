Inter-Juventus, Allegri esce allo scoperto: “Obiettivo secondo posto, Bremer e l’infortunio last minute”

By

Inter-Juventus, alla vigilia fra le più importanti della stagione, il mister Massimiliano Allegri ha così parlato ai giornalisti.

Domani, certamente, si giocherà tra le partite più importanti della stagione. Indubbiamente, infatti, la Juventus dovrà fare i conti contro la rivale calcistica numero uno per raggiungere la finale della competizione: la Coppa Italia.

Mister Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta subita in campionato contro il Napoli, alla fine, nonostante una buona risposta sul campo, vuole assolutamente giocare una partita al massimo delle possibilità. Non sarà semplice ma era normale pensare di incontrare squadre di questo calibro verso un finale di stagione scoppiettante. Di seguito, quello detto in conferenza stampa:

Partita diversa dall’andata? Sempre derby d’Italia. Bellissima partita. Semifinale di Coppa, c’è in ballo una finale. Dovrà essere una bellissima serata di calcio. Faremo il possibile.

Bremer ritorna? Difesa devo decidere, gioca Perin sicuro. Vlahovic però non c’è, distorsione alla caviglia, difficilmente ci sarà domani.

Utopia Pogba dal primo minuto? Sta meglio, domani potrà fare un pezzetto di partita.

Obiettivo di arrivare secondi, perché voglio l’accesso alla Supercoppa del prossimo anno.

Landucci e Spalletti? Noi continuiamo a pensare a lavorare sul campo, comportarci come ci siamo sempre comportati, le lamentele non portano da nessuna parte.

Rimango il prossimo anno? Io ho un contratto di due anni, sono un privilegiato a lavorare alla Juventus, credo che lavorare sette anni qua sia per pochi. Sono un aziendalista, ho più responsabilità, non solo tecnica. Noi dobbiamo pensare a finire bene il campionato: arrivare nelle finali e raggiungere il secondo posto. Bisogna stare zitti e lavorare con serietà.

Coppa Italia? Ogni anno lavoriamo per i trofei, quest’anno cercheremo di arrivare in fondo, abbiamo anche la possibilità dell’Europa League. Stiamo facendo tutto sommato un buon lavoro, ci sono tanti giovani in rosa che abbiamo integrato.

Milik al posto di Vlahovic? Domani mattina valuterò, se ha recuperato potrà giocare.

Kean? Sarà fuori sicuro. Domani mattina deciderò in base agli altri attaccanti, magari ci saranno dei cambi.