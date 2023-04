Rescinde subito con la Juventus: pronto per una nuova panchina

By

Calciomercato Juventus, rescinde e in estate cambia, pronto per una nuova panchina: tutti i dettagli dell’operazione.

In casa Juventus potrebbe esserci già un cambio proprio nello staff. Come viene confermato, proprio, dall’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Come si legge, infatti, sul quotidiano sportivo, il futuro professionale di Bianco, membro dello staff di Allegri è già altrove. Infatti, come scrivono proprio da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’assistente tecnico-tattico Bianco, in estate, lascerà la Juventus con l’obiettivo di andare ad allenare.

Bianco inizia una nuova avventura: pronto ad allenare

L’assistente di Massimiliano Allegri, adesso, è quindi pronto per una nuova avventura da vero protagonista. Vuole allenare e in estate lascerà proprio la sua Juventus. Un annuncio che è arrivato oggi sul quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’.

La notizia del suo addio, infatti, è circolata nelle ultime ore. Bianco è stato già ai tempi del Cagliari un giocatore di Massimiliano Allegri ma, adesso, sarebbe già pronto per una nuova avventura da allenatore, seguendo le orme proprio di Max. Bianco rescinderà in anticipo il suo contratto che era, inizialmente, stipulato almeno fino al 2024. Per lui, infatti, inizia una nuova avventura professionale.