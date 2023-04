Ultimo schiaffo alla Juventus: firma UFFICIALE con lo United

Per la Juventus è arrivato il momento di pensare al futuro e alle mosse da effettuare in estate in chiave calciomercato.

Certo, molto dipenderà per i bianconeri da come andrà a finire la stagione in corso. E’ fondamentale puntare alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, torneo che garantisce degli introiti economici molto importanti.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri dovrà dare il massimo in questa ultima fase della stagione per tagliare questo traguardo. Ma non bisogna dimenticare che la Juventus è interessata anche da questioni extracampo che potrebbero riscrivere il futuro del club. Bisognerà attendere dunque le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione. Nel frattempo la dirigenza avrà già appuntato sul proprio taccuino i nomi dei possibili obiettivi da portare a Torino in vista della prossima stagione, visto che servono di fatto rinforzi in tutte le zone del campo.

Juventus, niente Garnacho: ha rinnovato con lo United

I bianconeri seguiranno la pista dei parametri zero per rinforzarsi, ma c’è anche l’intenzione di puntare su giovani talenti in grado di aprire un nuovo ciclo alla Juventus. Quel che è ormai certo è che a Torino non arriverà Garnacho, viste le notizie ufficiali che sono arrivate nelle ultime ore dall’Inghilterra.

✍️ La joven promesa argentina acaba de renovar su compromiso con la institución.#MUFC @AGarnacho7 — Manchester United (@ManUtd_Es) April 28, 2023

“Il Manchester United è lieto di annunciare che il giovane talento argentino ha appena firmato un nuovo contratto che prolungherà la sua permanenza almeno fino al 30 giugno 2028” è la nota pubblicata dalla società inglese. Che dimostra dunque di voler puntare fortemente su questo giovane talento che ha appena 18 anni ma si è dimostrato già affidabile per la prima squadra. Chi voleva strapparlo ai Red Devils dunque rimarrà fermo al palo, il suo futuro è ancora in Premier League.