Polveriera Juventus, lite Allegri-Vlahovic: ecco cosa è successo

Da ‘Tuttosport’ si parla di una possibile lite tra il bomber bianconero il tecnico Massimiliano Allegri, andiamo a scoprire cos’è successo.

Animi certamente non sereni in casa bianconera. La Juventus ha incassato la quarta sconfitta consecutiva uscendo ad un passo dalla finale contro i rivali sul campo dell’Inter. Da ‘Tuttosport’ c’è la ricostruzione di una presunta lite tra l’attaccante serbo Dusan Vlahovic e mister Allegri. Andiamo a scoprire, in dettaglio, cos’è successo.

Si parla infatti di un accesa discussione tra i due avvenuta nei giorni scorsi. Secondo l’indiscrezione, infatti, i due sarebbero entrati in ‘conflitto’ proprio per questioni relative al campo e, per il momento, la Juventus deve reagire da questo periodo no.

Vlahovic e Allegri: “Discussione avvenuta nei giorni scorsi”

Come sottolineano infatti dal quotidiano sportivo la discussione sarebbe avvenuta proprio nei giorni scorsi. Il motivo potrebbe essere dovuto proprio al momento no che sta vivendo la Juventus ma anche lo stesso attaccante, a secco di gol da diverso tempo e con un rendimento al di sotto di ogni aspettativa. Come sappiamo, proprio nella sfida cruciale contro l’Inter, Vlahovic era assente per un problema dovuto alla caviglia.

Un match che ha visto una delle Juventus peggiori della stagione, senza nemmeno una reale voglia di reazione. Adesso, gli obiettivi rimasti sono due: l’Europa League, i bianconeri affronteranno il Siviglia in semifinale e, poi, la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Obiettivi che, in qualche modo, sentenzieranno anche il futuro di mister Allegri ancora saldo ma che potrebbe diventare problematico nel mancato accesso ad uno dei due obiettivi.