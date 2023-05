Juventus-Lecce, convocati ufficiale: big fuori, ecco il motivo

L’ennesima sfida importante. I bianconeri sfideranno il Lecce per una sfida che non ammette errori. I convocati della gara.

La partita è di un’importanza assoluta. Allegri e i ragazzi faranno di tutto per ottenere i tre punti e confermare l’attuale posizione in classifica. C’è bisogno della massima concentrazione al fine di raggiungere l’obiettivo minimo della stagione, la qualificazione in Champions League per la prossima stagione, arrivando, quindi, tra le prime quattro in campionato.

Per una volta il mister può sorridere, per la sfida casalinga avrà a disposizione praticamente tutta la sua rosa. Un fatto quasi storico viste le tante assenze collezionate lungo tutta la stagione.

Juventus-Lecce, ritornano tutti: Allegri gongola

Una sfida che, come detto poc’anzi, non può avere errori. La Juventus vuole i tre punti per poi lanciarsi nella prossima sfida (cruciale) di Europa League, nell’andata della semifinale della competizione contro un Siviglia più agguerrito che mai.

Allegri proverà il tutto e per tutto a vincere con il Lecce, squadra che, come già anticipato ieri dal mister in conferenza stampa lotta per una posizione di salvezza e, quindi, farà di tutto per vincere. Una partita che in un certo senso si giocherà a viso aperto e i ragazzi non possono più perdere punti visto l’andazzo non positivo delle ultime sfide. Per questa partite, il mister, avrà praticamente tutta la rosa a disposizione, a parte Rabiot che avrà un turno di riposo.