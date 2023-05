Atalanta-Juventus, contatto Fagioli-De Roon e niente rigore: il motivo

Atalanta-Juventus, Doveri ha deciso di non sanzionare con il fallo il contatto in area di rigore tra De Roon e Fagioli. Ecco perché.

Terminata la prima frazione di gioco tra Atalanta e Juventus. Al termine di 46 piuttosto intensi, le due squadre sono andate negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Frazione di gioco piuttosto equilibrata che non ha vissuto di molti sprazzi offensivi: sono stati soprattutto i padroni di casa, comunque, a rendersi maggiormente pericolosi.

Dopo una partenza importante dei bianconeri, infatti, gli uomini di Gasperini hanno preso progressivamente campo, sfiorando il gol soprattutto con Scalvini e Pasalic. Nel segmento iniziale della gara ha lasciato qualche perplessità un contatto nell’area di rigore orobica tra Fagioli e De Roon. L’arbitro Doveri, infatti, ha deciso di non sanzionare con il fallo il contatto dell’olandese con il centrocampista della Juve. In realtà Fagioli solo dopo essere caduto a terra da solo viene colpito da De Roon. Situazione che, secondo quanto rivelato da Maurizio Russo di calciomercato.it, può essere considerata ai limiti dello step on foot (sempre punibile con fallo e giallo). Come ribadito poc’anzi, però, Doveri ha giudicato lo scontro di gioco fortuito e successivo alla giocata del pallone, con il VAR che non ha smentito la decisione di campo.

Dopo essere rimasto a terra per qualche minuto toccandosi il piede, Fagioli ha comunque ripreso regolarmente il gioco.