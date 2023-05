Calciomercato Juventus, firma tormentata: “È il club della mia vita”

Rinnovare o non rinnovare? Questo è il problema. Adesso il giocatore sembra avere una priorità ben speciale.

Il laterale più seguito dai bianconeri esce, finalmente, allo scoperto. Parlando direttamente a ‘Abola’, portale portoghese e facendo, in sostanza, il punto sul suo futuro professionale.

Come, anticipato, nell’intervista rilasciata proprio in Portogallo, Grimaldo parla apertamente su quello che è, in questo momento, il punto cruciale per la sua situazione. Il giocatore, infatti, sembra avere una priorità.

Grimaldo esce allo scoperto: “Futuro? È meno importante saperlo rispetto a vincere il campionato”

Il laterale portoghese sembra avere delle priorità. Come si legge, infatti, nel suo futuro professionale, adesso, l’importante è solo conquistare il titolo con il suo Benfica e poi per la prossima stagione si deve ancora decidere. Come sappiamo, proprio Grimaldo, è in scadenza e a fine stagione potrebbe lasciare il Portogallo. La Juventus è sempre il club più interessato.

Di conseguenza, ecco, in dettaglio, l’intervista rilasciata proprio dal giocatore: “È una decisione complicata, non facile, perché il Benfica è il club della mia vita, perché in realtà ho passato qui tutti gli anni della mia carriera, i momenti belli e quelli brutti li ho passati qui. Dobbiamo pensare a ciò che è importante, e in realtà l’importante è vincere il campionato. Io che dico se resto o meno non è importante quanto il Benfica che vince il campionato“.