Il Napoli detta le condizioni: Juventus-Giuntoli, ecco cosa manca

La Juventus continua a spingere per l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo: il Napoli detta le condizioni

Negli ultimi giorni ha preso piede in maniera sempre più netta la possibilità che Cristiano Giuntoli diventi il nuovo direttore sportivo della Juventus.

L’attuale ds del Napoli ha appena festeggiato la conquista dello scudetto, dopo una stagione straordinaria che porta senza dubbio anche la sua firma. In estate ha portato alla corte di Spalletti giocatori che in pochi avevano sentito nominare, due su tutti Kim Min-jae e Kvaratshelia, risultati due dei principali attori del Napoli campione d’Italia. Giuntoli ha rivoluzionato una squadra che aveva perso dei pilastri come Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens e ha avuto delle intuizioni di assoluto livello che hanno creato un nuovo ciclo. La vittoria dello scudetto rappresenta il risultato dello straordinario lavoro della società e dello stesso Giuntoli che adesso sembra molto lusingato dal corteggiamento della Juventus. Tutto lascia pensare che dalla prossima stagione sarà il nuovo direttore sportivo dei bianconeri ma la trattativa non si è ancora sbloccata.

Juventus, cosa manca per l’arrivo di Giuntoli: De Laurentiis detta le condizioni

Secondo quanto riportato da ‘gianlucadimarzio.com’, in queste ore Cristiano Giuntoli è uno dei temi principali da risolvere per il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha già iniziato i dialoghi con la Juventus e il presidente azzurro ha già fissato le condizioni necessarie per lasciare andare Giuntoli un anno prima della scadenza del suo contratto. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo e arrivare a un punto di svolta. Il direttore sportivo toscano ha fatto intendere nelle varie interviste che la sua permanenza a Napoli è a forte rischio, anche quando ha parlato durante la premiazione al Diego Armando Maradona per la vittoria dello scudetto. La voglia di Giuntoli di accettare l’occasione della Juventus è concreta ma molto dipenderà anche dalle intenzioni di Aurelio De Laurentis e dalla volontà di venire incontro alle esigenze del ds.