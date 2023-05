Formazioni ufficiali Juventus-Cremonese: Pogba finalmente titolare, undici da urlo

Juventus-Cremonese, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e di Ballardini in vista del delicato match contro i lombardi. Quanto turnover per il tecnico livornese!

Dopo il pareggio strappato in extremis contro il Siviglia nell’andata delle semifinali di Europa League, la Juventus di Max Allegri si rituffa in campionato con la volontà di consolidare il secondo posto, staccando nuovamente l’Inter.

In vista della gara di ritorno contro gli andalusi, però, Allegri varerà un turnover ragionato, con l’inserimento di alcune pedine utili a far rifiatare chi è stato costretto agli straordinari nell’ultimo periodo. Servirà gestire molto bene le forze in vista di un rush finale che per i bianconeri si configura assolutamente al cardiopalma. Ecco le scelte di Allegri:

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa, Pogba, Vlahovic.