Quasi 80 milioni di euro, tutto fatto: l’hanno soffiato alla Juventus

La Juventus si sta avvicinando alle ultime partite della stagione, quelle che saranno decisive per i colori bianconeri.

La formazione di Massimiliano Allegri in questa fase si deve estraniare da tutte le vicende che riguardano il club, ma non il rettangolo di gioco. Infatti ci sono all’orizzonte le sfide cruciali per raggiungere i traguardi che la squadra si è prefissata.

Riuscire ad accedere alle competizioni europee del prossimo anno sarebbe davvero fondamentale. Per questo motivo la Juventus deve dare il massimo in campionato per conquistare uno dei tre posti alle spalle del Napoli, vincitore dello scudetto. Ma allo stesso tempo sa benissimo che vincere l’Europa League sarebbe davvero una grandissima gioia e una soddisfazione per la tifoseria. Giovedì prossimo c’è la sfida di ritorno con il Siviglia da vincere a tutti i costi. Poi a bocce ferme si inizierà a parlare di calciomercato e a impostare la rosa per la prossima stagione.

Juventus, addio Mac Allister: va al Liverpool

Nel corso dell’estate ci saranno diversi cambiamenti all’interno della squadra, con rinforzi che sono attesi praticamente in tutte le zone del campo. Alcuni obiettivi sono stati già appuntati sul taccuino, ma rischiano di svanire a causa della folta concorrenza che c’è non solo in Italia ma in tutta Europa.

Si è parlato molto nelle ultime settimane del possibile interesse della Juventus nei confronti del centrocampista Alexis Mac Allister del Brighton. Che è soltanto qualche mese fa si è laureato campione del mondo con l’Argentina, aumentando notevolmente il suo valore di mercato. In Inghilterra non sembrano avere dubbi sul fatto che la sua carriera continuerà in Premier League. Il Liverpool infatti avrebbe già trovato un accordo per portarlo alla corte di Klopp, sbordando una somma decisamente importante, vale a dire circa 80 milioni di euro. Impossibile per la Juventus competere per questa cifra.