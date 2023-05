Né alla Juve né al Milan: Conte ritorna in Italia, ma la sorpresa è clamorosa

Calciomercato Juventus, la prossima destinazione di Antonio Conte potrebbe essere clamorosa e inaspettata: i dettagli.

Da ‘Il Corriere dello Sport’, si parla del futuro di Antonio Conte che dalla prossima stagione potrebbe ritornare su una panchina importante e, clamorosamente, inaspettata.

Secondo l’indiscrezione del quotidiano sportivo, però, la destinazione è tutt’altro che scontata, anzi, sarebbe inedita. Non si tratterebbe né di un ritorno alla Juventus, come si era già parlato qualche mese fa, e nemmeno il Milan, altra squadra affiancata all’ex Juventus e Inter ma di un’altra grande realtà italiana.

Conte al Napoli: futuro inaspettato per l’ex

De Laurentiis vorrebbe continuare con il tecnico dello scudetto e avrebbe già esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto. Ma su Spalletti ancora non ci sono certezze, ci vorranno altri incontri per stabilire la possibilità di un eventuale prolungamento. E prima della conferma, però, Spalletti vorrebbe qualche garanzia, sui progetti futuri, sul direttore sportivo etc.

Nell’eventualità di un addio, per De Laurentiis, secondo il quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, avrebbe già indicato il possibile sostituto di Luciano Spalletti e si tratterebbe di un profilo decisamente inaspettato. Antonio Conte, si legge, sarebbe il primo nome sulla lista ma non l’unico per il patron azzurro: in lizza ci sarebbero anche Gasperini dell’Atalanta, Italiano e Galtier. Insomma, i nomi per il Napoli del futuro, sarebbero decisamente importanti. Bisogna attendere per un verdetto ma in caso di addio di Spalletti le quotazioni salgono.