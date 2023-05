Calciomercato Juventus, cambiano i piani: il rinnovo ora è una priorità

Ultime partite da completare in questa stagione per la Juventus. Poi si potrà davvero iniziare a pensare al futuro.

La formazione bianconera di Massimiliano Allegri è chiamata a dare il massimo in questi ultimi impegni di serie A. Dopo aver fallito l’accesso alla finalissima di Europa League adesso l’obiettivo è quello di riuscire a conquistare sul campo il secondo posto in classifica alle spalle del Napoli.

Un traguardo importante che però potrebbe essere vanificato da una eventuale penalizzazione in arrivo. Si capirà di più nella giornata di domani. Ogni valutazione riguardo gli elementi che attualmente fanno parte della rosa della Juventus sarà effettuata a bocce ferme. Non ci sono dubbi però sul fatto che arriveranno dei rinforzi in tutti i reparti. Anche considerando il fatto che ci sono degli elementi in partenza per fine contratto o altri che potrebbero essere ceduti di fronte a delle offerte importanti.

Juventus, ora si punta al rinnovo di Cuadrado

Nelle ultime ore paiono essere cambiati in realtà i piani della Juventus per quanto riguarda il ruolo di laterale destro, anche in virtù del serio infortunio riportato da Mattia De Sciglio che lo terrà lontano dai campi a lungo. Non si cercheranno nuovi elementi.

Secondo infatti quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” l’intenzione della società bianconera adesso è quella di riuscire a rinnovare il contratto di Cuadrado. Sull’integrità fisica del colombiano ci sono pochi dubbi, visto che è stato uno dei giocatori più utilizzati da Allegri nel corso di questa stagione. Si cercherà un accordo al ribasso rispetto a quanto attualmente percepisce il calciatore. Per quanto riguarda il ruolo di laterale sinistro invece la Juventus si rinforzerà con il ritorno alla base di Cambiaso, che tornerà alla base dopo una stagione positiva disputata con la maglia del Bologna.