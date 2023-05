Sentenza Juventus: clamoroso colpo di scena dopo l’ufficialità

La sentenza della Juventus non dovrebbe tardare ad arrivare ma…potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena: i dettagli.

Da ‘Sky Sport’ arriva una importantissima novità a proposito del caso della Juventus. Nella giornata di oggi, il club bianconero, aspetta la sentenza dalla corte d’appello per il caso plusvalenze ma potrebbe esserci una novità.

Secondo, infatti, l’indiscrezione non è così sicuro che, la sentenza, possa arrivare oggi anche se è prevista nella giornata odierna.

Sentenza sulle plusvalenze: può arrivare anche in settimana

Secondo, infatti, la fonte ‘Sky Sport’: “La sentenza della Corte d’Appello federale per il processo plusvalenze della Juve potrebbe arrivare nella giornata di oggi. Ma non è da escludere che possa arrivare nei prossimi giorni: la Corte ha infatti 5 giorni di tempo per emettere la sentenza dopo l’udienza”.

Dunque, potrebbe, nonostante tutto, essere nuovamente slittata di qualche giorno la sentenza. Come si legge, infatti, ci sarebbero 5 giorni di tempo per emetterla in maniera definitiva anche se, molto probabilmente, potrebbe già essere pronta di oggi. Possibile come sappiamo una penalizzazione che escluderebbe i bianconeri dalla prossima Champions League. Attendiamo, dunque, il verdetto ufficiale non appena sarà uscito.