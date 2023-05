Juventus, incontro Allegri-Elkann: “Sente la responsabilità”

Juventus, le parole dell’amministratore delegato Exor a margine dell’inaugurazione della terza cattedra dedicata all’avvocato Agnelli.

Che non sia un momento facile in casa Juventus è ormai assodato. La penalizzazione inflitta dalla Procura Federale sul caso plusvalenze, l’eliminazione dall’Europa League, una posizione in campionato ormai compromessa hanno alimentato voci e ferventi dibattiti.

Nel mirino della critica – ovviamente – è finito anche Max Allegri. Il tecnico livornese, il cui sfogo nel post partita della sfida contro l’Empoli non è affatto passato inosservato, sembra essere sempre meno certo della permanenza sulla panchina della “Vecchia Signora”. Del momento di difficoltà della Juventus ha parlato anche John Elkann, che intervistato a margine dell’inaugurazione della terzacattedra dedicata all’Avvocato Agnelli all’Università Bocconi di Milano, si è espresso in questi termini: “Si tratta di un momento difficile in campo e fuori dal campo, la Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità. Allegri? Oggi ho parlato con lui, sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le prossime due partite per meritare l’Europa in campo.”