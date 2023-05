Juventus prima, Inter terza: classifica confermata, è storia

Juventus in prima posizione, ecco perché. Tutti i dettagli delle squadre di Serie A nella classifica che è già storia.

Incredibile ma vero. La Juventus si piazza prima in classifica. Lo scrivono da ‘oasport’ che conferma il primato dei bianconeri.

8.056.000 è il numero, più o meno, esatto dei tifosi che, nel giro dell’Italia tifano la squadra di Torino. Oggi, ancora, la Juventus si conferma la squadra più tifata di tutta la nazione. Ma andiamo a scoprire in dettaglio tutta la classifica.

Juventus, la squadra più tifata d’Italia: lo dicono i numeri

I bianconeri si piazzano nel primo assoluto. Le altre big al seguito. Ecco i dati riportati proprio da ‘Oasport.it’: Alle spalle dei bianconeri, infatti, ci sarebbero le due milanesi.

“Il Milan, con 4.167.000 supporters, è di pochissimo avanti all’Inter, che non abbatte la quota dei quattro milioni (3.919.000). Ai piedi del podio invece il Napoli, nel cuore di 2.636.000 tifosi in tutta Italia, avanti alla Roma che non va troppo lontana dai due milioni (1.818.000)”. Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma. Dietro Fiorentina, Lazio ed incredibilmente il Cagliari. Emerge, però, un dato molto strano, ovvero, come scrivono dal portale: “Il numero dei tifosi in tutta Italia è sceso dello 0,16% rispetto allo scorso anno. Non si tratta di un caso isolato, ma di un trend abbastanza consolidato: dal termine della stagione 2018/2019 il calcio italiano ha perso quasi 700.000 tifosi, conteggiando 25 milioni e 234mila appassionati”.