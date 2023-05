Allegri all’Inter, esplode la bufera: “Il massimo della mancanza di rispetto”

Allegri all’Inter, esplode la bufera: ecco le parole del noto giornalista sportivo dopo le dichiarazioni di Max di qualche giorno fa

“Se avessi voluto vincere subito sarei andato in un altro club”. Queste parole di Massimiliano Allegri, dette qualche giorno fa, non sono di certo passate inosservate. No, non sono passate inosservate e hanno fatto scattare la polemica. Una polemica che ha coinvolto non solo i tifosi della Juventus ma anche alcuni giornalisti sportivi.

E in merito a questo ha preso la parola anche Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, che ha detto la sua. “È riuscito a dichiarare che ha scelto la Juve e che se avesse voluto vincere sarebbe andato in altri due club (presumibilmente si riferiva a Real Madrid e Inter). Il massimo della mancanza di rispetto verso chi lo paga profumatamente”. Questo il suo pensiero, un pensiero che anche alcuni tifosi bianconeri condividono sotto un certo aspetto. Sì, perché chi prende uno stipendio importante e ha ancora altri due anni di contratto, forse dovrebbe tenere un atteggiamento diverso. Allegri nell’ultimo periodo, dopo un’annata difficile sotto tutti i punti di vista e questo è sicuramente gli va riconosciuto, è apparso stanco della situazione, e non ha nascosto nemmeno un certo nervosismo a differenza di quanto succedeva prima. Insomma, una situazione che si dovrebbe chiarire nello spazio di poco tempo, visto che un addio sembra essere pure vicino.