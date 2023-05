Calciomercato Juventus, oltre il danno la beffa: penale ‘argentina’

Adesso c’è l’opzione decisa dai bianconeri ma ci potrebbe essere la penale da pagare: tutti i dettagli dell’operazione.

Come sottolineano dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus ha preso una importante decisione sul futuro del centrocampista.

Come si legge, infatti, la società ha preso una decisione definitiva per quanto concerne il riscatto di uno dei suoi, attuali, centrocampisti: Leandro Paredes. Si legge, infatti, dal quotidiano nazionale che la società non intenderà riscattare il giocatore dal Psg che, dunque, a fine stagione ritornerà proprio in Francia. Ma potrebbe esserci però una penale da dover saldare, di circa 2,5 milioni di euro.

La Juventus non riscatta Paredes: c’è il rischio della penale di 2,5 milioni

Una stagione al di sotto delle aspettative. Paredes non verrà dunque riscattato dalla Juventus che, rinuncerà, così, alla spesa di 7 milioni di euro dell’ingaggio corrisposti al giocatore durante questa stagione.

L’unico vero neo di questa operazione sarà il pagamento di una penale. Come scrivono, infatti, dal quotidiano sportivo: la Juventus sarà costretta a versare 2,5 milioni di euro per il mancato riscatto di Paredes. Scelta che ormai sembra presa e la società non vuole tornare indietro, dunque, molto probabilmente ci sarà da spendere questa cifra affinché le due strade si separino e la Juventus punti, nuovamente, su altri profili. Attenderemo ulteriori novità proprio sulla questione non appena la stagione, con l’ultima partita di Udine, volgerà al termine.