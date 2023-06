Calciomercato Juventus, accordo a sorpresa con Szczesny: ha già firmato

Arriva l’accordo a sorpresa con Wojciech Szczesny: il portiere polacco ha già firmato

Il calciomercato estivo sta per aprirsi e la Juventus è già attiva su diversi fronti, sia in ottica entrate che in uscita.

I bianconeri devono far fronte a diverse uscite illustri a parametro zero, due su tutti quelle di Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Lo scenario in merito al futuro di Juan Cuadrado, invece, è cambiato nelle ultime ore e il colombiano adesso potrebbe rimanere a Torino un’altra stagione. La ‘Vecchia Signora’ sta studiando il terreno anche per quanto riguarda i potenziali colpi in entrata, dovendo, però, fare i conti con il mancato accesso alla Champions League che toglierà appeal al club in vista della prossima stagione. Ci sono altre situazioni da monitorare in casa Juve. Alcuni big si trovano a un anno dalla scadenza e potrebbero essere sacrificati per fare cassa. Uno su tutti Dusan Vlahovic, richiesto a gran voce in Premier League e non solo. Intanto si sblocca la situazione relativa al futuro di Szczesny, anche lui in scadenza tra un anno.

Juventus, accordo con Szczesny: rinnovo fino al 2025

Intanto arriva una news importante dell’ultim’ora. Come riportato da Romeo Agresti tramite il suo profilo twitter, è già scattato il rinnovo di Wojciech Szczesny fino al 2025.

Il portiere polacco era in scadenza a giugno 2024 e con un solo anno di contratto rimanente, la Juventus stava considerando l’ipotesi di venderlo durante la sessione estiva di mercato. Alla fine, però, le parti hanno raggiunto un accordo per prolungare la permanenza del portiere ex Roma. Durante questa stagione, Szczesny ha vissuto di alti e bassi. Momenti di picco, soprattutto a dicembre durante il Mondiale in Qatar, dove si è rivelato uno dei migliori portieri del torneo per rendimento. Periodi anche negativi dove ha fatto spazio a Mattia Perin. Il suo ruolo all’interno del club, però, è fondamentale, soprattutto in termini di esperienza e leadership. I bianconeri hanno sondato il terreno per diversi portieri in questi ultimi mesi, da Carnesecchi a Vicario. Momentaneamente, però, hanno deciso di stare sull’usato sicuro, rinnovando il contratto del polacco per un altro anno.