Chiesa via dalla Juventus: la ‘Gazzetta’ spara una cifra ridicola

Calciomercato Juventus, il futuro di Chiesa potrebbe rappresentare un vero e proprio boomerang per i bianconeri. Prezzo fissato.

Tra i calciatori che non sono riusciti a trovare quella continuità di rendimento che ci si aspettava, impossibile non menzionare Federico Chiesa. Al rientro dall’infortunio, l’ex esterno della Fiorentina non è riuscito ad esprimersi al meglio delle sue possibilità, rendendosi protagonista di prestazioni tutt’altro che invidiabili.

Colpa anche di una collocazione tattica che non ha esaltato affatto le sue qualità. Schierato molto spesso da sottopunta, da seconda punta al fianco di un terminale offensiva oppure come esterno offensivo a tuttofascia, Chiesa ha messo a referto soltanto due gol complessivi, tra campionato ed Europa League. Un’involuzione preoccupante che potrebbe spingere la Juventus a non considerarlo più incedibile. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, ad esempio, il Liverpool e il Bayern Monaco avrebbero cominciato ad effettuare i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. La rosea si spinge oltre, affermando che “La Vecchia Signora” potrebbe entrare nell’ordine di idee di ascoltare soltanto offerte vicine ai 50 milioni di euro. Francamente una cifra molto al di sotto della valutazione di quello che fino a qualche mese fa era considerato come una delle stelle più luminose del calcio italiano.