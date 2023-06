Volano gli stracci tra Calvo e Allegri: ‘bufera’ dopo il verdetto

Volano gli stracci tra Calvo e Allegri alla fine del match contro l’Udinese: bufera dopo il verdetto che ha detto Conference League

Forse si è capito perché Allegri alla fine del match contro l’Udinese è apparso così provato. E a rivelarlo ci ha pensato TuttoSport, che parla di un confronto acceso alla fine del match tra il tecnico e Calvo.

Più di un confronto a dire il vero si parla di uno sfogo di Max nei confronti del dirigente dopo aver visto le immagini del rigore concesso alla Roma nei minuti finali che ha permesso a Dybala di andare sul dischetto e che ha permesso così ai giallorosso di andare in Europa League spedendo la Juventus in Conference League. Uno sfogo del livornese che ha messo in evidenza quello che sarebbe uno scarso peso politico da parte della Juve. E da lì in poi ovviamente il nervosismo è apparso tangibile anche dopo il match, con le parole di Max che hanno messo in evidenza un malumore importante e con un addio che sembrava realmente scritto e che rimandano quindi ogni tipo di decisione sul futuro di Allegri a quello che potrebbe dire o pensare Elkann. Insomma, dentro la Juventus sono volati gli stracci alla fine del match contro l’Udinese. Una situazione che, è evidente, non lascia tranquilli nessuno.