Calciomercato Juventus, accordo con Milinkovic Savic: intreccio con Kessié

Calciomercato Juventus, accordo con Milinkovic-Savic e intreccio con Kessié: bianconeri forti sul centrocampista serbo della Lazio. Si vuole chiudere

La Juve il colpo Milinkovic-Savic ce lo ha in mente da un poco di tempo. Da anni diciamo, ma mai prima d’ora la scietà bianconera anche per via delle richieste di Lotito è riuscita a chiudere. Il patron della Lazio però, adesso, visto che il Sergente è ad un solo anno dalla scadenza, deve fare delle valutazioni e secondo le informazioni riportate da Alfredo Pedullà, le cose, almeno con il giocatore, sembrano fatte.

Sì, la Juve ha un accordo con l’agente di Milinkovic dallo scorso mese di novembre e adesso non resta che trovare quello con la dirigenza della Lazio. Non con Tare, che ieri si è dimesso, probabilmente con Sarri che, come oggi riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe diventare manager biancoceleste. Ma occhio, perché nonostante ci sia l’ok con Kezman, che gestisce il serbo, su uno dei giocatori che ha fatto la differenza nel corso degli ultimi anni, c’è anche l’Inter, dove c’è Inzaghi, che lo conosce bene.

Calciomercato Juventus, intreccio con Kessié

Sì, anche l’Inter sarebbe sulle tracce di Milinkovic e ad Inzaghi non piace solo il serbo ma piace anche Kessié, al momento al Barcellona dove l’impatto quest’anno non è stato dei migliori, che potrebbe tornare in Italia. Anche l’ex Milan in tempi non sospetti è entrato nel mirino della Juventus, ma in casa nerazzurra la sensazione, nonostante il ruolo non sia identico come le caratteristiche, uno esclude l’altro.

Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane: il calciomercato è appena iniziato è già i primi movimenti segnalati sono tanti. Ma che la Juve abbia trovato un accordo con il Sergente è qualcosa che mette i bianconeri in pole position, fermo restando che, con Lotito o chi per lui, non è mai semplice trattare.