Addio Vlahovic, telenovela (in)finita: sorpasso Kane

Si intravede l’addio di Dusan Vlahovic dalla Juventus: il serbo piace alla big che, però, è avanti per Harry Kane

La Juventus sta cercando di iniziare una strategia di mercato che possa portare a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Oltre alle potenziali operazioni in entrata, c’è tanto lavoro anche sulle uscite. Diversi big sono in scadenza di contratto, uno su tutti Adrien Rabiot che, con ogni probabilità, lascerà Torino. In bilico anche la situazione di Alex Sandro nonostante il rinnovo automatico scattato. Angel Di Maria ha già salutato i tifosi bianconeri dopo appena una stagione dal suo arrivo in Italia. Ben 4 giocatori rientreranno dai prestiti in Premier League: Arthur, Zakaria, McKennie e Kulusevski che, però, potrebbe anche rimanere a Londra. I nomi caldi in ottica mercato, però, sono soprattutto quelli di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Juventus, il Bayern Monaco in corsa per Vlahovic ma Kane è avanti

Dusan Vlahovic è e continuerà a essere uno dei grandi volti di questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante serbo ha vissuto una stagione non certamente entusiasmante ma vanta comunque l’ammirazione di molti club europei.

L’interesse maggiore per Vlahovic arriva dalla Premier League: Manchester United, Arsenal e Chelsea su tutte sono in corsa per il classe 2000 della nazionale serba. Un altro club che, però, ha messo concretamente gli occhi su di lui è il Bayern Monaco che ha vinto il campionato all’ultima giornata ma ha esigenza di trovare un nuovo centravanti. Dopo l’addio di Lewandowski durante la scorsa sessione estiva di mercato, il club bavarese non ha preso un centravanti di ruolo che potesse prendere il suo posto. Adesso ha bisogno di un centravanti di peso e Vlahovic potrebbe essere un profilo importante. Secondo quanto riportato da ‘Sky SportDE’, il Bayern Monaco è in corsa per Vlahovic ma la situazione non si è ancora surriscaldata. Il club tedesco segue anche Harry Kane e Kolo Muani che rimangono due dei preferiti nella lista degli obiettivi di mercato. L’attaccante inglese del Tottenham è avanti anche rispetto allo stesso Vlahovic che, però, rimane un profilo che piace molto alla società bavarese.