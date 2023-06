Calciomercato Juventus, via Alex Sandro: l’erede è da brividi

Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro, stando al quotidiano, l’erede è da sogno, tutti i dettagli dell’operazione.

In casa bianconera si guarda già al futuro e al possibile erede. Alex Sandro non sembra più convincere come un tempo e, si legge proprio dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, in casa di cessione del brasiliano, un erede su tutti, sembra essere la conferma definitiva.

Come già in passato era successo, ora, i bianconeri sarebbero di nuovo forti su un profilo in particolare, si parla, infatti, di un interesse concreto per Pau Torres, che arriverebbe in caso di cessione, proprio, del terzino brasiliano.

Pau Torres in, Alex Sandro out: così cambia la Juventus

Secondo ‘Tuttosport’, il difensore spagnolo è il profilo giusto al momento giusto. Già in passato si era parlato di lui e, oggi, l’operazione sembra più fattibile anche per i costi. Un profilo certamente di caratura internazionale che permetterebbe quell’upgrade necessario sia in Europa che in campionato. Dunque, oggi, è il profilo più in auge che non verrà, certamente, mollato, salvo, appunto, inserimenti improvvisi di altri big club.

Ma con Pau Torres potrebbe arrivare un centrocampista, da subito, si tratta sempre dell’italiano Davide Frattesi del Sassuolo, scrivono dal quotidiano nazionale, che saranno previsti nuovi contatti settimana prossima. La ‘nuova’ Juventus prende sempre più forma in attesa dei nuovi innesti.