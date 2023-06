Ancora Inter-Juventus: colpo di coda e sorpasso UFFICIALE

Ancora una volta il derby d’Italia ma questa volta nella classifica. Tutti i dettagli del caso che riguarda le due big della Serie A.

Come comunicano, direttamente, dal portale ‘Calcioefinanza’, adesso è ufficiale il sorpasso.

I nerazzurri e i giallorossi, adesso, superano i bianconeri nella graduatoria UEFA: a partire dalla prossima stagione 2023-2024 si troveranno davanti in classifica.

L’Inter supera la Juve in classifica ranking Uefa

Come scrivono da ‘Calcioefinanza’: “Con la finale di Champions League disputata ieri sera contro, vinta dal Manchester City di Pep Guardiola, sull’Inter grazie al gol decisivo di Rodri, è già possibile dare uno sguardo anche al ranking UEFA, aggiornato sulla base degli ultimi risultati. Le squadre di Serie A in finale nelle competizioni (una per ognuno dei tre tornei) hanno spinto l’Italia nella classifica per Paesi in questo momento. In questa stagione solo l’Inghilterra ha fatto meglio (23 punti per gli inglesi contro 22,357). Al netto dei risultati i punti guadagnati sono stati molti e fanno ben sperare nell’ottica futura”.

Ma andiamo ai conti: “La Juventus conserva ancora un certo margine sulle rivali italiane, a partire dalla stagione 2023/24 uscirà dal conteggio del ranking la stagione 2018/19. In quell’anno i bianconeri conquistarono 21 punti, contro i 15 dell’Inter e i 17 della Roma. Per questo motivo – grazie al successo contro il Milan in semifinale di Champions – proprio i nerazzurri hanno scavalcato ufficialmente i rivali di sempre il prossimo anno. Una situazione (quella dell’Inter davanti alla Juve) che non si verificava dal 2014″.