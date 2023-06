Da Lukaku a Vlahovic: l’usato sicuro che ribalta la Juve

Da Lukaku a Vlahovic: futuro incerto per il centravanti belga, protagonista in negativo della finale di Istanbul.

Fin da bambino Romelu Lukaku sognava di giocarla, quella finale. Quando sabato scorso è entrato nella ripresa al posto di uno stanchissimo Dzeko ha dato subito l’impressione di voler spaccare il mondo. Ma, come gli era già successo in passato – la mente va all’ultimo Mondiale con il suo Belgio oppure alla finale di Europa League con il Siviglia – è finito per diventare, suo malgrado, uno dei protagonisti in negativo della notte turca.

Nella finale di Champions League ha avuto una delle occasioni più nitide per pareggiare la rete di Rodri e portare il Manchester City di Pep Guardiola ai supplementari. E l’ha sprecata malamente, tirando addosso al portiere Ederson, che l’ha respinta col piedone consegnando, di fatto, la coppa più ambita e desiderata ai Citizens, saliti sul tetto d’Europa per la prima volta. Lukaku, insomma, avrebbe potuto scrivere un pezzo di storia nerazzurra ma la sua prestazione in quel di Istanbul verrà ricordata per almeno due errori grossolani. Che, ad ogni modo, non cancellano quanto di buono ha fatto vedere dal belga nelle tre stagioni milanesi, inframezzata dall’esperienza, da dimenticare, al Chelsea.

Da Lukaku a Vlahovic, il Chelsea punta l’attaccante serbo

I Blues infatti detengono ancora il cartellino del centravanti, acquistato nell’estate 2021 per 115 milioni di euro, una delle operazioni in entrata più costose della storia del club londinese. Lukaku però nella sua seconda esperienza a Stamford Bridge, non si è mai realmente integrato, finendo per diventare solamente una riserva, un oggetto misterioso.

La sua volontà è quella di restare all’Inter ma bisognerà trovare un accordo – non facile – per il rinnovo del prestito. Anche se i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di sborsare la stessa cifra pagata quest’anno. Il Chelsea ha capito l’antifona e sta pensando, secondo Massimo Brambati, di utilizzarlo come moneta di scambio per arrivare ad altri giocatori, in questo momento reputati più funzionali del belga. “Lukaku? A me hanno detto che il Chelsea lo userà per arrivare a Vlahovic, forse venderlo per arrivare al serbo”, ha spiegato Brambati a TMW Radio.