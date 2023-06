Juventus-Rabiot, la telenovela infinita: arriva la svolta decisiva

La telenovela infinita tra la Juventus e Adrien Rabiot è arriva a uno snodo decisivo: ecco la svolta

La telenovela tra la Juventus e Adrien Rabiot sembra non avere una fine. Da mesi ormai la società è in contatto con la mamma Veronique, agente del centrocampista francese, per discutere del rinnovo.

Rabiot ha un contratto in scadenza il 30 giugno, di conseguenza si fa sempre più concreta la possibilità per la Juventus di perderlo a parametro zero a fine mese. I bianconeri stanno proseguendo i contatti per convincere il giocatore a rimanere almeno per un’altra stagione a Torino ma la fumata bianca sembra non arrivare. Sul piatto c’è una proposta di rinnovo fino al 2024 alle stesse condizioni economiche ma l’ex Paris Saint-Germain deve fare i conti con le tante richieste in giro per l’Europa.

Juventus, incontro decisivo a fine giugno per Rabiot: il Manchester United in pressing

Come spiegato dal giornalista Ciro Venerato alla Domenica Sportiva Estate, negli ultimi giorni di giugno ci sarà l’incontro decisivo per decretare il futuro di Rabiot.

Sarà l’ultimo incontro di questa lunga telenovela. Un incontro previsto tra il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e la mamma-agente di Rabiot, Veronique, per prendere la decisione finale. L’ostacolo più grande riguarda la discrepanza economica tra la proposta della Juventus e la richiesta del giocatore che vorrebbe un ingaggio più alto rispetto al passato, forte della grande stagione disputata. Inoltre è forte il pressing delle big di Premier League. Una su tutte il Manchester United che lo ha corteggiato a lungo nell’ultimo anno e adesso vorrebbe affondare il colpo, sfruttando il suo contratto in scadenza. Qualora la Juve non dovesse riuscire a trattenere il francese, si butterebbe a capofitto su Milinkovic-Savic, pallino della società ormai da diverse stagioni. Anche il serbo ha una situazione particolare con la Lazio che sarebbe disposta a cederlo, visto il contratto in scadenza nel 2024, ma solo a determinate condizioni. La Juve potrebbe giocarsi anche la carta delle contropartite, una su tutte Nicolò Rovella che piace molto a Maurizio Sarri. Il futuro di Rabiot sta per definirsi e in parallelo quello di Milinkovic potrebbe essere tinto di bianconero.